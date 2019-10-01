На Среднем Урале полиция пошла на поводу у коллекторов

16:10 | 23.10.2019

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин рассказал о жалобах от граждан на действия сотрудников полиции, помогающих коллекторам взыскивать с населения долги по кредитам.



«Два обращения за неделю ко мне в приемную. Практикой становится, когда участковые приходят к жителям и говорят о необходимости выплаты по кредитным обязательствам. Вопрос "мотивации" сотрудника полиции, в данном случае, крайне интересен, ведь, по закону, он не имеет права заниматься подобной деятельностью. Также имеют место случаи, когда должников банков вызывают в отдел полиции, где им также говорят о необходимости выплаты по долгам», – рассказал Дмитрий Ионин.



По его словам, недавно женщину, взявшую кредит в ПАО «Совкомбанк» вызвали в отдел полиции, где оперуполномоченный провел с ней беседу о необходимости погашения кредита, а также о возможной ответственности по статье «мошенничество».



«Женщина, действительно, допустила три просрочки из-за финансовых проблем, но, конечно, это совсем не дело органов полиции. На крайний случай для этого есть суды и судебные приставы», – отметил народный избранник.



Парламентарий направил депутатские запросы на имя прокурора Свердловской области с просьбой провести проверку.

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