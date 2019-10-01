Минприроды выиграл иск у АО «Аргус СФК» почти на 11 миллионов рублей

15:11 | 23.10.2019

Арбитражный суд Свердловской области сегодня, 23 октября удовлетворил исковое заявление регионального Министерства природных ресурсов и экологии о взыскании с лесоперерабатывающего предприятия АО «Аргус СФК» 10,8 миллионов рублей. Речь идет о задолженности по договору аренды лесного участка, предоставленного для заготовки древесины, за 3 квартал 2019 года. АО «Аргус СФК» арендует лесной участок площадью 270 тысяч 498 га на севере Свердловской области.



Добавим, что в настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области также рассматривается иск налоговой службы о признании АО «Аргус СФК» банкротом в связи с задолженностью более 21 миллиона рублей. Его рассмотрение назначено на 15 ноября.



Проблемы у предприятия начались после того, как оно перестало быть приоритетным инвестпроектом по лесопереработке леса.



Учредителем АО «Аргус-СФК» является АО «Аргус-холдинг», который принадлежит супруге бывшего главкома Воздушно-космических сил Сергея Суровикина — Анне Суровикиной, Олегу Латушкину и родственникам экс-губернатора — Анастасии Мишариной и Андрею Мишарину.

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