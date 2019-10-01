В Карпинске стартует судебный процесс над водителем, погубившим туристов с Конжаковского камня

14:40 | 23.10.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Карпинске перед судом предстанет водитель грузового автомобиля, из-за нарушения которым ПДД в состоянии опьянения на горной дороге погибли 3 туриста и еще семеро были травмированы.



По версии следствия, поздним вечером 6 июля 2019 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял грузовым автомобилем «Урал» с цистерной, спускаясь по подъездному пути от карьера Иовского месторождения дунитов, принадлежащего на праве собственности ООО «Дуниты Северного Урала», к автодороге «г. Карпинск – пос. Кытлым».



Двое туристов подошли к водителю остановившейся автоцистерны, которая перевозила дизельное топливо, с просьбой довести их до автодороги. Когда они вместе двигались по промышленной дороге с Иовской платы (горного плато, окруженного вершинами Конжаковского камня) в сторону дороги «г. Карпинск – пос. Кытлым», их остановили еще 8 туристов. Водитель также разрешил им сесть на цистерну.



В ходе движения водитель не учел особенность и состояние транспортного средства, груза, дорожные условия, в связи с чем на повороте не справился с управлением, допустив съезд автомобиля в кювет, после чего произошло опрокидывание и возгорание грузовика. Причиной пожара явилось попадание топлива на нагретые детали автомобиля вследствие разгерметизации топливной системы, образовавшегося в результате ДТП.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в результате ДТП трое пассажиров погибли. Кроме того, еще 7 пассажиров были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения»).



Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу, после его вручения обвиняемому, оно будет направлено для рассмотрения в Карпинский городской суд.

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