Один из главных перекрёстков на Эльмаше в Екатеринбурге ещё не открыт, но машины по нему уже едут

14:08 | 23.10.2019

В Екатеринбурге на Эльмаше водители начали ездить по перекрёстку Фронтовых Бригад-Старых Большевиков, однако официально эта дорога ещё закрыта.



Открыть перекрёсток, согласно планам, хотели должны были ещё 16 октября, но закончить асфальтирование дорожникам мешала плохая погода. Сейчас она наладилась, поэтому скоро ремонт должен завершиться.



Официально открыть перекрёсток Фронтовых Бригад-Старых Большевиков пообещали к концу недели. Напомним, его закрыли ещё в середине сентября, когда городские власти решили закопать там подземный переход.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»