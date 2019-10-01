Эвакуировали 17 человек и спасли ребёнка: в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом доме

13:33 | 23.10.2019

Сегодня утром в Каменске-Уральском произошёл пожар в жилом пятиэтажном здании на улице Алюминиевой. Загорелось домашнее имущество в квартире на последнем этаже.



Спасатели эвакуировали из здания 17 человек, в том числе двух детей. Из огня спасли ребёнка и одного взрослого.



На месте работали 16 человек личного состава и пять единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. Потушить огонь удалось за 10 минут. Информации и пострадавших нет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»