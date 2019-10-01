В Екатеринбурге в стриптиз-баре задержали москвича с поддельными купюрами

13:09 | 23.10.2019

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали фальшивомонетчика, который пытался расплатиться поддельной купюре в стриптиз-баре «Зажигалка». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, 21 октября в дежурную часть отдела полиции № 5 поступило сообщение от администрации увеселительного заведения, что неизвестный рассчитывается денежными купюрами с видимыми признаками подделки.



Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали гражданина, который успел сбросить пачку из 16 купюр достоинством 5000 рублей. Он признался, что деньги принадлежат ему. При осмотре съемной квартиры мужчины, сыщики обнаружили 47 аналогичных купюр с признаками подделки.



Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по г. Екатеринбургу была установлена его личность. Им оказался житель Московской области, ранее судимый за мошенничество, незаконный оборот наркотиков, грабежи и кражи. Гражданин пояснил, что прибыл в Екатеринбург несколько дней назад в гости к своей знакомой, с которой он познакомился на отдыхе за границей. В настоящее время он помещен под стражу. Устанавливается где и как подозреваемый получил поддельные купюры.



По данному факту Следственным отделом УМВД России по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст.186 УК РФ («Хранение, перевозка или сбыт поддельных денег»). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до восьми лет лишения свободы.



Полицейские располагают сведениями, что мужчина и ранее сбывал поддельные купюры на территории Екатеринбурга при совершении покупок в различных торговых точках.

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