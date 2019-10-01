В Первоуральске судят бывшего банкира, обвиняемого в мошенничестве

12:47 | 23.10.2019

В Первоуральске 23 октября стартовал судебный процесс над бывшим председателем Совета директоров банка ООО КБ «Универсал» Арменом Акопяном. Органами предварительного расследования Акопян обвиняется в совершении в период с декабря 2008 года по 20 апреля 2009 года мошенничества в особо крупном размере в сумме 17,7 миллионов рублей.



Ранее, 26 июля Первоуральский городской суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования, но прокуратура подала апелляционное представление на данное решение, которое было удовлетворено, и дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.



Армен Акопян скрылся от следствия еще в 2015 году, в декабре 2018 года он был задержан в Москве.



Потерпевшим по уголовному делу проходит Управление Центрального Банка РФ.



Отметим, что банк «Универсал» существовал с 1993 по 2009 год. В 2009 году ЦБ РФ назначил конкурсное управление, а через несколько месяцев отозвал лицензию.

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