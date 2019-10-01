На Уралмаше сносят незаконное кафе, демонтажу которого противодействовали приставы

В Екатеринбурге по решению суда сносят кафе узбекской кухни «Лаззат», расположенное на Уралмаше. Эпопея с ликвидацией скандальной точки общественного питания длилась почти 3 года.В 2010 году компании ООО «ТК «Престиж» в аренду для размещения павильона-закусочной был передан земельный участок площадью 156 кв.м на пр. Космонавтов,102/1. В декабре 2016 года договор был расторгнут, но бизнесмены не торопились освобождать земельный участок, в связи с чем в феврале 2017 года Администрация Орджоникидзевского района обратилась в МУГИСО с просьбой подать исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области.25 апреля 2017 года Арбитражный суд принял решение о выносе незаконно установленного объекта. Через 3 месяца, 12 июля, исполнительный лист был передан в Орджоникидзевский отдел судебных приставов г. Екатеринбурга. Однако в УФССП не торопились со сносом, а в 2018 году судебный пристав-исполнитель и вовсе подал ходатайство о прекращении исполнительного производства, ссылаясь на изменения в федеральном законодательстве. Арбитражный суд Свердловской области в удовлетворении ходатайства отказал.18 октября этого года, пристав-исполнитель при содействии работников Администрации Орджоникидзевского района вручили владельцам повторное уведомление о сносе. Сегодня, 23 октября, подрядчик Администрации Орджоникидзевского района приступил к демонтажу строения. Все расходы на снос объекта будут взысканы в судебном порядке с ООО «ТК «Престиж» - владельца незаконного кафе.За годы незаконной деятельности кафе различные службы и Администрация получали десятки жалоб от граждан на деятельность заведения. Речь шла и об антисанитарии, и о нарушениях административного характера: громкая музыка, незаконная торговля. Кроме этого, компания периодически не оплачивала вовремя арендные платежи за аренду земли.«Это важная победа в борьбе с незаконными НТО, которые, к сожалению, на сегодняшний день остаются «бичом» нашего района. Как вы знаете, здесь все было непросто, было и определенное противодействие со стороны некоторых должностных лиц, которые уже таковыми не являются, благодаря работе правоохранителей. Еще нужно отдать должное прокуратуре Орджоникидзевского района, которая после коррупционного скандала взяла дело под особый контроль. Благодаря координации, мы смогли ликвидировать незаконный бизнес, расчистив поле для тех, кто работает честно, в рамках действующего закона. Это важная, но не последняя победа», заявил Роман Кравченко, глава Администрации Орджоникидзевского района.Отметим, что ООО «ТК «Престиж» ранее также принадлежало еще несколько нестационарных объектов, в том числе ул. на Красных командиров, Ильича и др.