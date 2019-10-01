Прокуратурой и администрацией Екатеринбурга организован приём горожан по вопросам обращения с коммунальными отходами

12:03 | 23.10.2019

Фото: екатеринбург.рф

Сотрудники прокуратуры Екатеринбурга проводят на постоянной основе приём горожан по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на официальном портале администрации уральской столицы.



Очередной приём состоится в четверг, 24 октября 2019 года, с 16 до 18 часов, в помещении Комитета по экологии и природопользованию Администрации города Екатеринбурга по адресу: переулок Банковский, 1, кабинет 209.



Стоит отметить, что до конца года сотрудниками городской прокуратуры будут проведены ещё несколько приёмов по вопросам ТКО. Встретиться с представителями ведомства горожане смогут 14 ноября, 28 ноября, 5 декабря, 26 декабря 2019 года, с 16 до 18 часов, по тому же адресу.



Записаться на приём по вопросам соблюдения прав граждан в сфере обращения с ТКО жители Екатеринбурга могут по телефону 8 (343) 371-91-67.



«Новая форма совместной работы городской прокуратуры и Администрации города Екатеринбурга организована в связи с вступлением в силу изменений законодательства, регулирующего деятельность в сфере обращения с ТКО, и призвана улучшить информированность населения по всем возникающим вопросам в деле обращения с отходами», – говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

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