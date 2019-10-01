В Екатеринбурге детские хирурги провели уникальную операцию 16-летней пациентке

11:45 | 23.10.2019

Уникальное для Свердловской области оперативное вмешательство по удалению злокачественной опухоли печени 16-летней пациентке провела бригада хирургической службы Областной детской клинической больницы, сообщает региональный Департамент информационной политики.



Медики приняли решение о проведении операции не открытым способом, а через небольшой разрез в брюшной полости под общей анестезией. Операция длилась около четырех часов, и сегодня врачи смело делают прогнозы о полном выздоровлении пациентки.



Уральские детские хирурги-онкологи одними из первых в России начали делать операцию по удалению пораженной части — печени у детей, с каждым разом берясь за все более тяжелые и сложные случаи.



«Применение эндоскопических операций в детской онкологии при наличии технической возможности и достаточных навыков врача-детского хирурга позволят заменить часть открытых оперативных вмешательств. На сегодняшний день речь идет об единичных случаях, но в планах — максимально внедрять эту технологию в онкологические операции. Это позволяет сократить послеоперационный период за счет более быстрой реабилитации и минимизировать травматичность», — отметил заместитель главного врача по хирургии ОДКБ Юрий Баранов.



На четвертые сутки после операции пациентка была выписана домой и сейчас находится под наблюдением участкового врача.

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