В Екатеринбурге с места ДТП госпитализировали ребенка в состоянии комы

Дорожно- транспортное происшествие произошло утром 23 октября на Вторчемете, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу.По предварительной информации, водитель автомашины «Дэу Матиз» при движении по улице Новосибирская 2-ая со стороны улицы Эскадронная при повороте налево, на улицу Санаторная, не предоставил преимущество в движении автомашине «Газель Некст», водитель которой двигался в прямом направлении в сторону ул. Эскадронная.Удар пришелся в заднюю правую дверь автомашины «Дэу Матиз», в результате чего пострадал 4- летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сидении в детском автокресле. С места происшествия автомашиной скорой медицинской помощи ребенок был доставлен в лечебное учреждение в состоянии комы с тяжелой травмой головы.«Дэу Матиз» управляла 34- летняя женщина, которая пояснить причину столкновения не смогла, так как находится в состоянии сильного стресса.