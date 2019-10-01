В Екатеринбурге произошло ДТП с участием трёх машин

В Екатеринбурге возле ТРЦ «Радуга парк» произошла авария с участием трёх машин. Daewoo Nexia догнала Lada Kalina, после чего Lada врезалась в Toyota Camry.«Я пассажиром в Kalina, сзади сидел. Прилетело порядочно, но все в порядке, вроде», – сообщает Алексей в группе «Инцидент Екатеринбург».Информации о пострадавших нет. Все детали произошедшего в настоящее время устанавливаются.