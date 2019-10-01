Возле Главпочтамта в Екатеринбурге вновь появится водный фонтан

10:28 | 23.10.2019

Фото: «Акватория 96»

В Екатеринбурге рядом с Главпочтамтом в сквере Попова переделают фонтан. Согласно планам, этими работами займутся в 2020 году.



Проект разработала компания «Акватория 96». После реконструкции фонтан вновь станет водным и благодаря нескольким контурам и светильникам с разноцветным свечением будет иметь возможность включения водно-светового шоу. Кроме того, он сможет фильтровать и дезинфицировать воду.



Напомним, во время прошлогодней реконструкции сквера вместо водного фонтана поставили световой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»