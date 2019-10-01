В ресторане Екатеринбурга ребёнок чуть не лишился глаза

09:51 | 23.10.2019

В Екатеринбурге ребёнок получил травму во время игры в детской комнате одного из ресторанов. Мальчик упал на торчащие болты и получил рассечение под глазом.



Сотрудники ресторана быстро среагировали и обработали рану, но мальчика всё равно повезли в травмпункт, где медики зашили рассечение.



По словам отца ребёнка, в ресторане в качестве компенсации ему предложили не оплачивать счет и 10 тысяч рублей. Но отец ребенка считает, что сумма компенсации не достаточна для полученной мальчиком травмы. Он оценил нанесённый ущерб в 100 тысяч рублей.



Управляющая рестораном уточнила, что мальчик получил травму не из-за болтов, а из-за неудачного падения во время футбола. Сотрудница детской комнаты будет привлечена к ответственности.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»