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09:35 | 23.10.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

От сильного удара автомобиль перевернулся: в Берёзовском произошло ДТП

Накануне вечеров на Берёзовском тракте произошла авария с участием Skoda и Renault.

По словам очевидцев, женщина за рулём Renault выезжала с заправки, а затем начала разворачиваться через две сплошные. В это время Skoda влетела в левое крыло машины и от сильного удара перевернулась.

По некоторым данным, у женщины-водителя Renault не было прав. После ДТП её автомобиль отправили на штрафстоянку. Водитель Skoda в результате столкновения серьёзных травм не получил.

От сильного удара автомобиль перевернулся: в Берёзовском произошло ДТП

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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