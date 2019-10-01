От сильного удара автомобиль перевернулся: в Берёзовском произошло ДТП

Накануне вечеров на Берёзовском тракте произошла авария с участием Skoda и Renault.По словам очевидцев, женщина за рулём Renault выезжала с заправки, а затем начала разворачиваться через две сплошные. В это время Skoda влетела в левое крыло машины и от сильного удара перевернулась.По некоторым данным, у женщины-водителя Renault не было прав. После ДТП её автомобиль отправили на штрафстоянку. Водитель Skoda в результате столкновения серьёзных травм не получил.