В Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга вырубят часть деревьев

09:23 | 23.10.2019

Фото: Николай Модонов

В Екатеринбурге ищут подрядчика, который вырубит часть деревьев в Юго-Западном лесопарке. На работы готовы выделить 124,2 тысячи рублей.



Согласно документам на сайте госзакупок, спилить нужно 72 аварийные сосны в 95-м квартале лесопарка. Сделать это подрядчик обязан до 10 декабря 2019 года.



Вырубленные деревья отправят на дрова. Сосны хотят убрать для того, чтобы не допустить вреда здоровью горожан и государственному имуществу, а также улучшить состояние деревьев и обезопасить их от вредителей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»