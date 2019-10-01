На Урале пропал подросток

09:06 | 23.10.2019

Фото: Поисковой отряд «Прорыв»

В Свердловской области в Туринске разыскивают 14-летнюю Олесю Ежову. Местонахождение девушки неизвестно с 21 октября.



Олеся отправилась в школу и пропала. Путь до образовательного учреждения проходит через железнодорожный мост над рекой Тура. Через сутки после пропажи на берегу реки найден рюкзак школьницы, следы Олеси обрываются у воды. Туринские водолазы обследовали дно водоема, однако поиски результатов не принесли.



Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, рыжие волосы, бирюзового цвета глаза. На момент пропажи была одета в светло-бежевую куртку с большим воротником, синие джинсы с завышенной талией, чёрные лакированные ботинки и серую вязаную кофту.



Если вы видели пропавшего подростка, знаете, где он может находиться или хотите принять участие в поисках – сообщите об этом руководителю отряда Наталии по номеру телефона +7-9000-44-02-20.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»