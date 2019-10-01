Суд взыскал с энергетиков свыше трех миллионов рублей за пожар в свердловском селе

23:44 | 22.10.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

Погорельцы из села Бичуры Артемовского района Свердловской области смогли доказать вину энергетиков в пожаре, который полностью уничтожил огнем 4 дома, взыскав с них свыше трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Екатеринбурга.



Пожар произошел еще днем 6 июня 2018 года на улице Верезовка. Загорелся нежилой дом, затем пламя охватило другие дома. На место выехали пожарные, но спасти строения не удалось.



В ходе осмотра места происшествия было установлено, что очаг возгорания расположен в районе опоры линии электропередач. Как следует из заключения эксперта, непосредственной причиной пожара послужило воспламенение сухой травы от попадания на нее раскаленных частиц металла, при проведении сварочных работ на линейном разъединителе, установленном на опоре и/или на элементах крепления.



Таким образом, в результате неосторожных действий, работ без специального разрешения, несоблюдения правил пожарной безопасности, повлекших за собой возгорание, причинен вред имуществу в общей сумме свыше трех миллионов рублей.



Погорельцы обратились в Октябрьский районный суд Екатеринбурга суд с иском к ОАО «МРСК Урала», ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» о возмещении ущерба, компенсации морального вреда, судебных расходов. В судебном заседании вина ответчика ОАО «МРСК Урала» в причинении истцам ущерба была доказана, денежные средства в счет возмещения ущерба были взысканы в полном объеме.



Судебной коллегией по гражданским делам Свердловского областного суда указанное решение суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика - без удовлетворения.

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