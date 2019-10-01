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Суд назначил дату заседания по делу депутата гордумы Екатеринбурга
Судебное заседание назначено на 31 октября, начало в 14:00. Дело будет рассматривать судья Денис Абашев.
Олег Кагилев обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере»), Дмитрий Шадрин по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).
По версии следствия, у Кагилева, занимавшего должность начальника ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», в период с февраля по апрель 2017 года возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах и беспрепятственного исполнения нового контракта, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский.
В период с февраля по апрель 2017 года он вступил в преступный сговор со своим знакомым, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 6,6 млн. рублей. Впоследствии руководитель строительной компании добровольно отказался от передачи денег в виде взятки.
© «Вечерние ведомости»
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