Суд назначил дату заседания по делу депутата гордумы Екатеринбурга

21:05 | 22.10.2019

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил дату начала судебного процесса по делу бывшего и.о. директора Управления капитального строительства Свердловской области, депутата Екатеринбургской городской думы Олега Кагилева и его пособника, некоего Дмитрия Шадрина.



Судебное заседание назначено на 31 октября, начало в 14:00. Дело будет рассматривать судья Денис Абашев.



Олег Кагилев обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Приготовление к получению взятки за совершение незаконных действий в особо крупном размере»), Дмитрий Шадрин по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»).



По версии следствия, у Кагилева, занимавшего должность начальника ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства», в период с февраля по апрель 2017 года возник умысел на получение взятки за обеспечение победы в торгах и беспрепятственного исполнения нового контракта, заключенного на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции спортивного комплекса в пос. Баранчинский.



В период с февраля по апрель 2017 года он вступил в преступный сговор со своим знакомым, договорившись, что последний выступит посредником между ним и строительной организацией, руководителю которой предложит принять участие с последующим признанием победителем при условии передачи взятки в размере 6,6 млн. рублей. Впоследствии руководитель строительной компании добровольно отказался от передачи денег в виде взятки.

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