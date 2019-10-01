В Екатеринбургском аэропорту задержали 60 килограммов костюмов для Хеллоуина

20:04 | 22.10.2019

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово таможенники задержали 60 килограммов карнавальных костюмов для Хеллоуина. Как рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления, одежду, парики и игрушки в большой коробке везли в Ташкент.



«Жительница Узбекистана попыталась увезти из Екатеринбурга в Ташкент почти 60 кг карнавальных костюмов. С такой тяжелой партией она прошла в «зеленый» коридор, где ее и остановили таможенники. - сказали в пресс-службе. - Таможенники установили, что такое количество товара является коммерческой партией. Костюмы изъяли. Дело об административном правонарушении расследуется».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»