Губернатор Свердловской области передал пожарным новую спецтехнику

19:46 | 22.10.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев передал пожарным ключи от новой спецтехники. Начальники государственных казенных пожарно-технических учреждений региона получили 15 новых автоцистерн и 7 коленчатых подъемников, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Отметим, что общая стоимость закупленной техники составляет 112,2 млн рублей. Новые машины будут использовать в Среднеуральске, Верхней Туре, Талицком, Режевском округах и на других территориях региона.



В департаменте информполитики также добавили, что приобретение до 30 пожарных машин ежегодно предусмотрено госпрограммой до 2024 года. Технику закупают на средства с областного бюджета. Также в ближайшие годы в Свердловской области планируют построить более 20 пожарных депо.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»