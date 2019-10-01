В Невьянске на 200 тысяч оштрафовали предпринимателя, незаконно разместившего склад на земельном участке

19:32 | 22.10.2019

Фото: megafon-m.gazeta.ru

В Невьянске прокуратура оштрафовала предприятие ООО «Техномаш» на сумму 200 тысяч рублей за незаконное использование земельного участка. Территория, используемая предприятием под склад для хранения газобалонного оборудования принадлежала городской администрации.



Стоит отметить, что всего предприниматель самовольно занял участок площадью 8784 квадратных метров.



В отношении нарушителя прокуратура возбудила административные дела по статье 7.1 КоАП РФ. Помимо штрафа прокуратура также потребовала устранить нарушения земельного законодательства.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»