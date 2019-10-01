В Екатеринбурге на месте свалки посадят деревья

18:50 | 22.10.2019

Фото: cheltv.ru

В уральской столице на месте контейнерной площадки под твердые коммунальные отходы в районе дома по адресу Коперника, 46 высадят деревья, об этом сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза».



С начала года горожане неоднократно жаловались на переполненную контейнерную площадку. Проблема не решилась и с установкой дополнительного бункера для ТКО.



В результате «Спецавтобаза» ликвидировала площадку, а в микрорайоне приняли решение установить 38 пластиковых баков для сбора мусора.



Кроме того, было принято решение засыпать территорию землей и посадить 20 деревьев и 80 метров кустарника. Работы по высадке будут проводиться уже завтра.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»