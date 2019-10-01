В центре Екатеринбурга бывший совладелец «Атомстройкомплекса» построит многоуровневый паркинг

18:25 | 22.10.2019

Фото: shponline.co.uk

В центре уральской столицы ООО «Служба единого заказчика» построит многоуровневый паркинг. Стоимость аренды территории в квадрате улиц «Малышева – Добролюбова – Радищева – Чернышевского» составила 3 млн 555 тысяч рублей при начальной цене 1 млн 65 тысяч рублей.



Следует отметить, что во главе «Службы единого заказчика» находится бывший совладелец «Атомстройкомплекса» Вячеслав Медведев.



Площадь территории под строительство занимает 1616 квадратных метров, срок аренды, согласно контракту, составляет 2 года и 8 месяцев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»