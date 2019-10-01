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17:25 | 22.10.2019

Часть Верх-Исетского района Екатеринбурга останется без электричества

В предстоящую субботу, 26 октября, в Екатеринбурге в коллективных садах Верх-Исетского района отключат электричество, об этом проинформировала «Екатеринбургская электросетевая компания».

С 9:00 до 20:00 электроэнергии не будет в садах «Цветмет», «Полиграфист», «Упрлеспром», «Приозёрный», «Пенсионер – 2», а также в домах с №3 по №13 на улице Зелёный остров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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