Часть Верх-Исетского района Екатеринбурга останется без электричества

17:25 | 22.10.2019

В предстоящую субботу, 26 октября, в Екатеринбурге в коллективных садах Верх-Исетского района отключат электричество, об этом проинформировала «Екатеринбургская электросетевая компания».



С 9:00 до 20:00 электроэнергии не будет в садах «Цветмет», «Полиграфист», «Упрлеспром», «Приозёрный», «Пенсионер – 2», а также в домах с №3 по №13 на улице Зелёный остров.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»