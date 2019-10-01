Несколько авиакомпаний подали заявки на новые рейсы из Екатеринбурга

16:46 | 22.10.2019

Авиакомпании «Ямал», Red Wings и «Уральские авиалинии» рассматривают возможность появления новых рейсов из Екатеринбурга. Соответствующая информация опубликована в материалах Межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.



«Ямал» подают заявки на четыре рейса в Грецию – в Закинтос, Афины, Салоники и Ираклион. Совершать полёты, согласно плану, будут четыре раза в неделю. Red Wings предлагает полёт из Екатеринбурга в Стамбул, который будет совершаться два раза в неделю. «Уральские авиалинии» подали заявки на рейсы в Токио (Нарита) с частотой три раза в неделю.



Все заявки рассмотрят завтра на заседании Межведомственной комиссии.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»