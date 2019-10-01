Среди регионов России Свердловская область вошла в пятёрку лидеров по количеству иномарок

16:14 | 22.10.2019

Фото: Павел Ворожцов

Свердловская область заняла пятое место в ТОП-10 регионов России по количеству иномарок. Такой рейтинг составило аналитическое агенство «Автостат».



Всего в России 27,5 млн иномарок. Первое место в ТОП-10 занимает Москва, числится 3,1 млн единиц. Затем идёт Московская область (2,1 млн штук), Санкт-Петербурга (1,44 млн штук) и Краснодарский край (1,11 млн штук). В Свердловской области насчитывается 840,9 тысяч иномарок.



Кроме того, в рейтинг попали Приморский край (798 тыс.), Ростовская область (759,7 тыс.), Республики Татарстан (703,3 тыс.), Башкортостан (635,8 тыс.) и Челябинская область (627,6 тыс.).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»