Ремонт всех тротуаров на центральных улицах Екатеринбурга завершится к декабрю

15:24 | 22.10.2019

Сегодня во время очередного заседания Екатеринбургской городской Думы поднялся вопрос ремонта тротуаров на двух центральных улицах города. Согласно планам, все работы должны быть завершены к концу ноября.



«Если мы говорим в сослагательном наклонении "если бы", то да, мы просили подрядчика закончить работы пораньше. Но в контракте срок указан до начала декабря, поэтому сейчас работы идут по плану»,- зампредседателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Виктор Юровицкий.



Во время его выступления депутаты задались вопросами, почему некоторые ремонты проводятся в дождь или снег. На что Юровицкий ответил, что, в рамках программы, все должно быть сделано до наступления минусовых температур, а качество контролируется специальной лабораторией. Если участок будет выполнен некачественно, его переделают.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»