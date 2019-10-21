В Екатеринбурге состоится протестная акция «Марш бесов»

15:04 | 22.10.2019

26 октября в Екатеринбурге состоится антикапиталистические шествие и митинг «Марш Бесов». Таким способом активисты хотят выразить свой протест политической и экономической политике государства и призывают каждого, кто недоволен происходящим в стране, действовать вместе.



Инициаторами мероприятия стала екатеринбургская коалиция левых – это восемь организаций – «Левый Фронт», марксистский кружок Station Marx, «Левый блок», «Объединенная коммунистическая партия» (ОКП), «Российское социалистическое движение» (РСД), «Левое социалистическое действие» (ЛевСД), молодежное движение «Выбор», и екатеринбургское веганское движение за права животных.



«В мае этого года мы, жители Екатеринбурга, доказали всей России и всему миру, что в борьбе против произвола властей и олигархов можно победить. Мы вышли на улицу отстоять своё мнение, своё право на город, своё право на выражение гражданской и политической позиции, и у нас получилось – мы отстояли сквер. И за это нас, екатеринбуржцев, подлецы прозвали "бесами". Но настоящие алчные и лживые исчадия этого политического "ада" – это именно они – те, из чьих уст по информационным каналам круглосуточно льётся манипулятивный помёт. Мы убеждены, что наше самое мощное и непобедимое оружие – это непосредственное участие обычных людей в политической жизни страны. Мы выходим на антикапиталистическое шествие "Марш бесов", чтобы выразить свой протест политической и экономической политике государства и призываем каждого, кто недоволен происходящим в стране, действовать вместе. Мы уже смогли отстоять сквер. Пришло время отстоять и наш город, и нашу страну. Вместе – плечом к плечу», - говорится в манифесте акции.



Координатор «Левого фронта» в Свердловской области Константин Анисимов заявил: «маршем "Антикапитализм 2019" Екатеринбург открывает всероссийскую акцию протеста против антинародного, антигуманного общественного строя, против капитализма. Эти марши осенью прокатятся по всей стране и 30 ноября, или 1 декабря состоится главный марш "Антикап 2019" в Москве. Я с удовлетворением хочу отметить, что в нашем городе сложилась устойчивая коалиция несистемных левых сил, готовая формировать независимую позитивную левую повестку в городе. И это происходит по всей стране. И если власти, обслуживающие крупный капитал, слышат только голос улицы, мы готовы выходить на улицы и за нами придут миллионы. Власть своей антинародной политикой давно выкопала себе могилу и мы забьем последний гвоздь в крышку гроба капитализма! И Власть боится, ведь недаром нам было заявлено, что никогда такой марш не согласуют в центре города. Но знайте, другой мир возможен! Наше будущее – социально ответственное, справедливое, гуманное государство».



Именно из-за этой акции в Екатеринбурге случился скандал в сентябре этого года – тогда министерство общественной безопасности Свердловской области отказало в проведении мероприятия под сомнительными предлогами – якобы в указанную дату и время весь центр столицы Урала занят проведением некоего фестиваля «Осень уральского следопыта», который в итоге в эти даты не состоялся. Представители движений продолжают судиться с МОБом, однако совсем от проведения акции решили не отказываться. И выбрали самый подходящий маршрут, пусть и не в центре столицы Урала.



Участник марксистского кружка Station Marx в Екатеринбурге Максим Казанцев о проходящих судебных процессах рассказал: «Так уж вышло, что колесо правосудия в нашей стране крутится не так как хочется большинству граждан. Во время одного из судебных процессов с нашей стороны было предоставлено множество доказательств, в виде видеоматериалов, о том, что никакого "Уральского следопыта" в эту дату не проходило. Так же наш товарищ Игорь попросил у МОБа предоставить официальный документ от администрации города, в котором четко сказано где и что происходит. Как оказалось, такой документ есть, но показывать его нам не будут. Просто, потому что. В конечном итоге, суд поддержал МОБ. После суда, мы с товарищами решили обсудить сложившуюся ситуацию. Коллегиально было решено – продолжать судебные разбирательства, но воспользоваться альтернативной площадкой ради проведения мероприятия, благо, Ботаника не такое уж плохое место. А если начнем сравнивать его с другими альтернативными площадками, то это и вовсе густонаселенный район».



Акция начнется в 14:00 у станции метро «Ботаническая» (ул. Белинского, 232), откуда начнётся шествие с названием «Антикапитализм 2019 – Марш бесов». А закончится все в парке «Южный» митингом, на котором выступят представители движений.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»