В Екатеринбурге полыхала иномарка

13:58 | 22.10.2019

Фото: Катерина Якушева

Сегодня утром, около 09:00, в Екатеринбурге на улице Опалихинской произошёл пожар. На двух квадратных метрах горели моторный отсек и салон автомобиля Ford Focus.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на место происшествия выезжали пять человек личного состава, однако пожар был потушен до прибытия спасателей.



Причины возгорания устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»