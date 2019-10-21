Депутаты Екатеринбурга не поддержали идею мэрии увеличить налоги для екатеринбуржцев

Депутаты городской думы Екатеринбурга отклонили проект закона о новом налоге на имущество физических лиц. Большинство народных избранников проголосовали против изменений, предлагаемых администрацией города, и потребовали от мэрии рассмотреть более низкие ставки для населения.На сегодняшнем заседании заместитель главы города по стратегическому планированию Марина Андрусь предложила депутатам переход на дифференцированные ставки налога на недвижимость от 0,1% до 2%, с исчислением исходя из кадастровой стоимости недвижимости.Стоит отметить, что аналогичные ставки были и раньше, но в соответствие с новым законопроектом, внесённым на рассмотрение в думу главой города Александром Высокинским, они будут начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной, которая была в десятки раз меньше. Так, например, если сейчас ставка 0,1% действует для квартир инвентаризационной стоимостью до 300 тысяч рублей, то после принятия нового закона — до 3 миллионов рублей.По словам Марины Андрусь в целом платежи вырастут или останутся на прежнем уровне для 43% собственников квартир и домов, для 13% собственников жилья произойдет снижение платежей, 27% –льготники и для 17% будет действовать нулевая ставка. При этом, по словам заместителя мэра, бюджет города выиграет более 200 млн рублей.Депутатов возмутило то, что максимальная ставка для квартир в 0,3% начинает начисляться на объекты кадастровой стоимостью свыше 6 миллионов рублей. Так, представитель «Справедливой России» Александр Колесников заявил, что таким образом власти приравнивают вторичное жилье к элитному.«К примеру, в Красноярске ставка в 0,3% действует для квартир стоимостью от 10 миллионов рублей», — привел он для примера сибирский город.Депутат Виктор Сомиков, поддержав коллегу, предложил мэрии рассмотреть другие варианты ставок: 0,1% — для жилья кадастровой стоимостью менее 15 миллионов рублей и 0,15% — для более дорогой недвижимости.«Если город бедный и не обойдется без 200 миллионов рублей, то давайте посмотрим, какие средства вложены в гранитные тротуары?» — раскритиковал мэрию Сомиков.Отметим, ранее городские депутаты уже высказывали опасения, что с принятием предлагаемых изменений затраты населения вырастут в разы.