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12:47 | 22.10.2019
Фото: egd.ru
Депутаты Екатеринбурга не поддержали идею мэрии увеличить налоги для екатеринбуржцев
На сегодняшнем заседании заместитель главы города по стратегическому планированию Марина Андрусь предложила депутатам переход на дифференцированные ставки налога на недвижимость от 0,1% до 2%, с исчислением исходя из кадастровой стоимости недвижимости.
Стоит отметить, что аналогичные ставки были и раньше, но в соответствие с новым законопроектом, внесённым на рассмотрение в думу главой города Александром Высокинским, они будут начисляться исходя из кадастровой стоимости объекта, а не инвентаризационной, которая была в десятки раз меньше. Так, например, если сейчас ставка 0,1% действует для квартир инвентаризационной стоимостью до 300 тысяч рублей, то после принятия нового закона — до 3 миллионов рублей.
По словам Марины Андрусь в целом платежи вырастут или останутся на прежнем уровне для 43% собственников квартир и домов, для 13% собственников жилья произойдет снижение платежей, 27% –льготники и для 17% будет действовать нулевая ставка. При этом, по словам заместителя мэра, бюджет города выиграет более 200 млн рублей.
Депутатов возмутило то, что максимальная ставка для квартир в 0,3% начинает начисляться на объекты кадастровой стоимостью свыше 6 миллионов рублей. Так, представитель «Справедливой России» Александр Колесников заявил, что таким образом власти приравнивают вторичное жилье к элитному.
«К примеру, в Красноярске ставка в 0,3% действует для квартир стоимостью от 10 миллионов рублей», — привел он для примера сибирский город.
Депутат Виктор Сомиков, поддержав коллегу, предложил мэрии рассмотреть другие варианты ставок: 0,1% — для жилья кадастровой стоимостью менее 15 миллионов рублей и 0,15% — для более дорогой недвижимости.
«Если город бедный и не обойдется без 200 миллионов рублей, то давайте посмотрим, какие средства вложены в гранитные тротуары?» — раскритиковал мэрию Сомиков.
Отметим, ранее городские депутаты уже высказывали опасения, что с принятием предлагаемых изменений затраты населения вырастут в разы.
© «Вечерние ведомости»
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