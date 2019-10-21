На Среднем Урале идет падение уровня заболеваемостью ОРВИ

12:30 | 22.10.2019

Фото: stolica-s.su

В Свердловской области идет на спад уровень заболеваемости ОРВИ. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 22,9 тыс. случаев заболевания ОРВИ (из них в Екатеринбурге 11,3 тыс. случаев, что ниже уровня прошлой недели на 5%).



В связи с заболеваемостью заболеваемости ОРЗ полностью закрыты 3 детских сада и 1 школа. Частично приостановлен образовательный процесс в 59 детских дошкольных учреждениях и 9 школах.



Кроме этого, зарегистрировано 1125 случаев с предварительным диагнозом «пневмония», что выше уровня прошлой недели на 8%.



Чуть более половины (52,3%) в возрастной структуре заболеваемости занимает взрослое население.

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