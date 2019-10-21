На Урале пропал молодой человек

11:39 | 22.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в Камышлове пропал 22-летний Сергей Пушкарёв. С 18 октября его местонахождение неизвестно. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 180 см, xудощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые длинные волосы. Особые приметы: сломан нос. В день исчезновения был одет в тёмно-серую кепку, синие брюки и чёрные кеды.



Если вы видели пропавшего молодого человека или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 89536069887.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»