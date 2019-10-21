В Екатеринбурге женщина за рулём иномарки сбила бабашку с внуком

11:17 | 22.10.2019

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Накануне вечером, около 20:10, в Екатеринбурге на Инженерской, 46 произошло ДТП, в результате которого пострадали бабушка и внук.



Женщина-водитель Toyota Corolla ехала по Альпинистов со стороны переулка Запорожского в сторону улицы Многостаночников. На перекрёстке с Инженерской она налетела на двух пешеходов.



В результате столкновения ребёнка с предварительным диагнозом «ушиб мягких тканей левого колена» госпитализировали в детское лечебное учреждение. Женщину с ушибом мягких тканей правой голени доставили в больницу № 36.



Все обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»