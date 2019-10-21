Новости дня
10:58 | 22.10.2019
Судебные приставы арестовали кроссовер у екатеринбурженки, не оплатившей кредит
Совершив выход по адресу должника, судебные приставы выяснили, что должник продала квартиру. Новый владелец продемонстрировал бумаги, в которых был указан адрес бывшей владельцы в селе Белоярского района. Судебные приставы выехали по указанному адресу, где находился автомобиль, принадлежащий должнику. В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества.
На следующий день задолженность была погашена в полном объеме.
© «Вечерние ведомости»
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