Судебные приставы арестовали кроссовер у екатеринбурженки, не оплатившей кредит

10:58 | 22.10.2019

Судебные приставы Свердловской области изъяли автомобиль у екатеринбурженки, которая задолжала банку по кредитам около 200 тысяч рублей. Самостоятельно оплачивать задолженность она не торопилась, при этом из запросов, направленных в регистрирующие органы, стало известно, что у гражданки имеется в собственности автомобиль Киа и недвижимость, сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.



Совершив выход по адресу должника, судебные приставы выяснили, что должник продала квартиру. Новый владелец продемонстрировал бумаги, в которых был указан адрес бывшей владельцы в селе Белоярского района. Судебные приставы выехали по указанному адресу, где находился автомобиль, принадлежащий должнику. В отношении транспортного средства составлен акт описи и ареста имущества.



На следующий день задолженность была погашена в полном объеме.

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