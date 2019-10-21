Свердловчанин предстанет перед судом за продажу алкогольного фальсификата

10:08 | 22.10.2019

В Каменском районе перед судом предстанет местный житель 1980 года рождения, обвиняемый в незаконном обороте немаркированной алкогольной продукции стоимостью более 1,6 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в 2018 году обвиняемый приобрел в Екатеринбурге немаркированную алкогольную продукцию, которую реализовал в г. Каменске-Уральском и Каменском районе. В ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на след реализатора, изъяв не менее 7,5 тыс. бутылок алкогольной продукции. Её минимальная розничная стоимость составила свыше 1,6 млн. рублей.



Согласно экспертизе, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки были поддельными.



Материалы уголовного дела в отношении лиц, реализовавших обвиняемому указанную алкогольную продукцию, выделены в отдельное производство.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каменский районный суд Свердловской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

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