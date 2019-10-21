Новости дня
10:08 | 22.10.2019
Свердловчанин предстанет перед судом за продажу алкогольного фальсификата
По версии следствия, в 2018 году обвиняемый приобрел в Екатеринбурге немаркированную алкогольную продукцию, которую реализовал в г. Каменске-Уральском и Каменском районе. В ходе оперативных и следственных мероприятий сотрудники правоохранительных органов вышли на след реализатора, изъяв не менее 7,5 тыс. бутылок алкогольной продукции. Её минимальная розничная стоимость составила свыше 1,6 млн. рублей.
Согласно экспертизе, наклеенные на бутылки федеральные специальные марки были поддельными.
Материалы уголовного дела в отношении лиц, реализовавших обвиняемому указанную алкогольную продукцию, выделены в отдельное производство.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Каменский районный суд Свердловской области. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей.
© «Вечерние ведомости»
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