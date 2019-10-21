В Екатеринбурге пропала бабушка, нуждающаяся в медицинской помощи

09:46 | 22.10.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают 75-летнюю Антонину Ренёву. 21 октября около 15:30 она ушла в ТЦ «Омега», и с тех пор её местонахождение неизвестно. Бабушка нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 156 см, нормальное телосложение, голубые глаза, прямые седые волосы до плеч. Особые приметы: при ходьбе сутулится, склонив голову и наклонившись вперёд.



В день исчезновения бабушка была одета в осеннюю зелёную куртку, чёрные брюки, чёрные ботинки и бежевую шапку.



Если вы видели Антонину Ренёву или владеете информацией о её примерном местонахождении – сообщите об этом инфоргу поиска Евгению Соловьёву по номеру телефона 89220247479.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»