Эвакуировали десятки человек: в цехе в Верхней Пышме разлилась жидкая медь

09:24 | 22.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, 21 октября в 23.30 поступило сообщение о пожаре в медеплавильном цехе АО «Уралэлектромедь» в Верхней Пышме. Там на площади 10 кв. м. произошел розлив жидкой меди из медеплавильной печи. Из цеха были эвакуированы 50 человек. Пострадавших нет.



К месту происшествия выезжали 14 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава, задействовать силы МЧС в ликвидации розлива сплава не потребовалось. Работники цеха самостоятельно произвели охлаждение вытекшего сплава меди путем засыпания черновой медью.



В 00:25 с места вызова был дан общий отбой. После ликвидации последствий ЧП цех работает в штатном режиме



«По предварительным данным, 21 октября в 22.46 в медеплавильном цехе произошёл технологический сбой в работе установки весового дозирования одной из анодных печей цеха. Печь была остановлена, частично металл был направлен в специальный приямок. Иных технологических нарушений в работе оборудования нет. В целях предотвращения негативных последствий персонал цеха, порядка 50 человек, был выведен в безопасное место. Пострадавших нет. ЧП ликвидировано до приезда пожарных расчетов, в настоящее время цех работает в штатном режиме», – прокомментировали ситуацию в АО «Уралэлектромедь»

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»