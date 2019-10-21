Уральский «Автомобилист» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» 1:6

09:10 | 22.10.2019

Фото: Илья Родионов

Накануне, 21 октября, в Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» потерпела поражение в матче с казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 1:6.



Единственную шайбу в гостевые ворота забросил Никита Трямкин. Среди соперников из Казани отметились Ли, Зарипов, Азеведо, Галимов, Галиев и Викстранд.



После победы «Ак Барс» поднялся на второе место в общей турнирной таблице КХЛ сезона 2019/2020. «Автомобилист» остался на 12-й строчке.



Напомним, следующую встречу уральский клуб проведёт завтра, 23 октября, в Екатеринбурге с магнитогорским «Металлургом» и на этом заверишь свою очередную домашнюю серию.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»