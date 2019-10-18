В Свердловской области на трассе из-за перевернувшейся цистерны с газом закрыли движение

20:54 | 21.10.2019

Фото: пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

На трассе Серов-Ивдель в Свердловской области из-за перевернувшейся цистерны с пропаном закрыли движение, об этом рассказали в областном УГИБДД.



Уточняется, что ДТП произошло между городами Карпинск и Серов. Водитель на автомобиле МАН не выбрал безопасную скорость движения и съехал с дороги, после чего перевернулся.



В связи с происшествием водителям придется объезжать участок трассы с 13 по 33 км. Там работают экипажи дорожно-патрульной службы.



Добавим, что в результате ДТП никто не пострадал.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»