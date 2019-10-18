В Березовском будут судить свердловчанок, обвиняемых в обороте наркотиков

20:40 | 21.10.2019

Фото: v-gornom.ru

В Березовском будут судить двух девушек, которые обвиняются в незаконном сбыте и хранении наркотиков, об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



Девушки купили наркотики через интернет и оставили закладку с веществами на территории Березовского. Во время расследования также выяснилось, что одна из девушек незаконно хранила наркотики у себя без цели сбыта.



В отношении девушек было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ и части 1 статьи 228 УК РФ. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»