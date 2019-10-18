Свердловчане примут участие в международной акции «Географический диктант»

19:44 | 21.10.2019

Фото: sobytiya.news

Жители Свердловской области 27 октября напишут международный «Географический диктант», об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Всего на Среднем Урале будет работать более ста площадок. Так, в Уральском государственном педагогическом университете диктант смогут написать 500 участников, в войсковой части 22316 – 450 человек, а в Суворовском военном училище – 300 человек.



Добавим, что в диктанте смогут принять участие жители России и зарубежья, владеющие русским языком. Участникам диктанта предстоит ответить на 40 вопросов о географии в течение 45 минут. Выбрать площадку свердловчане могут на сайте dictant.rgo.ru.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»