В Свердловской области в ДТП на парковке пострадал ребенок

19:14 | 21.10.2019

Фото: gorod-tv.com

В Реже в результате аварии на парковке у торгового центра «Трудовик» пострадал несовершеннолетний пешеход, об этом рассказали в ОМВД России по Режевскому району.



Авария случилась 19 октября около 20:30. Водитель на автомобиле «Тойота Виста» выезжал с парковки и увидел компанию ребят. Он повернул, чтобы выехать на главную дорогу, в этот момент трое из компании отошли правее, а четвертый отскочил влево и столкнулся с автомобилем.



Позже выяснилось, что у водителя не было прав на управление транспортным средством, а машина принадлежала его другу.



Отметим, что пострадавший мальчик получил закрытый перелом второй пястной кости левой руки и ушиб тазобедренного сустава.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»