В Свердловской области увеличилась заболеваемость пневмонией

18:36 | 21.10.2019

Фото: gazetaingush.ru

В Свердловской области поднялся уровень заболеваемости пневмонией на 8%. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, за период с 14 по 20 октября медики зарегистрировали 1125 случаев.



При этом количество случаев заболевания ОРВИ в регионе уменьшается – за прошедшую неделю врачи зафиксировали 22,9 случаев заболевания, что ниже уровня прошлой недели на 5%. В уральской столице заболеваемость остается на том же уровне, врачи зарегистрировали 11,3 случаев.



Кроме того, в Роспотребнадзоре сообщили, что прививки от гриппа в Свердловской области поставила четверть населения региона (1 млн 62 тысячи человек). Следует отметить, что случаев гриппа в области не зарегистрировано.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»