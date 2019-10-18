Отметил день рождения: екатеринбуржцу вынесли приговор за изнасилование

18:18 | 21.10.2019

Фото: uzlovaya.bezformata.com

В Екатеринбурге вынесли приговор 27-летнему молодому человеку, признанному виновным в изнасиловании, совершенном во время празднования своего дня рождения. Как рассказали в СК по Свердловской области, ему назначили 4 года лишения свободы.



Свои именины свердловчанин праздновал 18 марта. Он пригласил к себе несколько знакомых. После праздника разошлись все, кроме одной 18-летней девушки, которая позже стала потерпевшей. При этом перед совершением насильственных действий молодой человек ударил гостью кулаком по лицу, после чего скрылся в неизвестном направлении, но через два дня явился в СК сам.



В итоге 27-ленего молодого человека признали виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и части 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера. Отбывать наказание екатеринбуржцу предстоит в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить потерпевшей 350 тысяч рублей в счет возмещения вреда.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»