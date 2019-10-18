В Качканаре нашли пропавших тагильчан

17:59 | 21.10.2019

Фото: В.Н.Горелых

Сотрудники полиции и МЧС Качканара в ходе совместных поисковых мероприятий нашли двух туристов из Нижнего Тагила, заблудившихся в горной местности.



В минувшую субботу Александр позвонил на линию 112 и сообщил, что он со спутницей Алиной заблудился по пути в буддийский монастырь и им нужна экстренная помощь, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Полковник Горелых отметил, что туристы были совсем не готовы к ночевке в горах: при себе у них не имелось даже спичек для разведения костра, а также фонаря для ориентации в темноте. К тому же, как ни странно, одеты романтики были явно по летней, а не по зимней погоде, в такой одежде, в которой околеть можно за считанные часы. На вершине, куда они забрались, к тому времени температура уже достигала -10 градусов.



Сотрудники МЧС и МВД нашли ребят за пять часов живыми и здоровыми. Ребята переночевали в МЧС и наутро отправились домой, – сообщает Валерий Горелых.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»