Гололед привел прокуратуру в администрацию Екатеринбурга

17:42 | 21.10.2019

Фото: yandex.ru

В связи с образовавшейся наледью и повышенным количеством аварий планируется проведение мероприятий на предмет готовности администрации города к организации уборки улично-дорожной сети в зимний период, а также городского транспорта к работе в зимних условиях, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В рамках защиты прав граждан на безопасные условия жизнедеятельности Светлана Кузнецова, прокурор города, объявила «предостережение» и.о. заместителя главы Екатеринбурга Игорю Ощепкову.



Напомним, за сегодняшнее утро в городе произошло более 80 аварий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»