В Шарташском лесопарке пса бросили умирать от голода и холода

17:19 | 21.10.2019

Фото: vk.com

Сегодня утром неизвестный бросил собаку на произвол судьбы. Посетители Шарташского лесопарка обнаружили взрослого пса, примотанного к дереву цепью. Возможно, животное просидело там несколько дней.



Директор парка Артур Зиганшин сообщил, что планирует пристроить животное в добрые руки и просит тех, кто узнал пса, позвонить по телефону +79678545553.



Напомним, согласно изменениям, внесенным в прошлом году в статью 245 УК РФ, теперь за жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, предусматривается, в числе прочего, лишение свободы на срок до трех лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»