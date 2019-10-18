Бывший журналист из Екатеринбурга погиб в Ливии

16:25 | 21.10.2019

Фото: nypost.com

Евгений Илюбаев, бывший пресс-секретарь службы спасения «Сова» погиб, принимая участие в военных действиях на территории Ливии в качестве сотрудника ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.



По сведениям Znak.com, Илюбаев неоднократно выезжал в зоны вооруженных конфликтов. Около года назад за участие в спецоперациях свердловский журналист получил медаль «За отвагу». Свердловские СМИ часто использовали видеоматериалы «Совы», где он работал, в сюжетах о чрезвычайных происшествиях.



Напомним, о гибели в Ливии от 10 до 35 россиян, в том числе свердловчан, в начале октября сообщила «Медуза».В основном погибшие — выходцы из Краснодарского края, Свердловской и Мурманской областей.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»