«Единственный оставшийся вариант»: в центре Екатеринбурга планируется митинг

15:37 | 21.10.2019

Фото: m.nn.ru

Эдуард Мансуров, бывший депутат думы Екатеринбурга от КПРФ, анонсировал митинг против строительства мусоросортировочного завода на границе с Сысертским городским округом.



Мансуров считает, что митинг – единственный оставшийся вариант добиться обсуждения планов застройки этой местности «мусорной» инфраструктурой. Бывший депутат заверяет, запланированное мероприятие не имеет политического подтекста и направлено на привлечение внимания власти к проблеме. На митинг приедут жители деревни Большое Седельниково, рядом с которой и планируется строительство завода, а также жители соседних населенных пунктов.



Митинг с участием 1,5 тыс. человек предлагается провести в центре Екатеринбурга, на площади Труда, 3 ноября в полдень.



Напомним, объект включен в Генплан развития Екатеринбурга до 2035 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»